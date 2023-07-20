2 млн грн збитків на ремонті спортивної школи: у Києві посадовець вигадав схему наживи

У Києві директор дитячо-юнацької спортивної школи за допомогою директора підрядного підприємства розтратив гроші з держбюджету під час проведення капітального ремонту будівлі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець уклав угоду про проведення капітального ремонту дитячої спортивної школи із підрядним підприємством за завищеними цінами. В рамках досудового розслідування було проведено ряд експертиз, які підтвердили збитки бюджету на загальну суму близько 2 мільйонів гривень.

Наразі слідчі оголосили держслужбовцю про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві виявлено багатомільйонні збитки під час реконструкції Поштової площі.

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