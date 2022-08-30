2 млн грн розкрадань на розчищенні струмка: у Києві судитимуть експосадовців КП "Плесо" та підрядника

У Києві судитимуть експосадовців КП "Плесо" та підрядника, яких підозрюють у розкраданні 2 млн грн на розчищенні струмка Сирець.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановлено слідством, у березні 2020 року між КП "Плесо" та підрядною організацією був укладений договір на виконання робіт з капітального ремонту гідротехнічних споруд та розчищення струмка Сирець у Подільському та Шевченківському районах м. Києва.

Також читайте ДБР розслідує кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту "Київ" у перші дні війни

У подальшому, попри те, що підрядна організація не виконала роботи у повному обсязі, її керівник вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості про їх виконання.

У свою чергу заступник начальника відділу проектування та підготовки будівництва КП "Плесо" та інженер з технічного нагляду, діючи в інтересах підрядника, підписали указані документи.

Згідно з висновками економічної експертизи, столичному бюджету завдано збитків на суму понад 2,1 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт стосовно вже колишніх службових осіб комунального підприємства та керівника підрядної організації за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Майно підозрюваних арештовано та заявлено позов про відшкодування спричинених збитків.

Нагадаємо, у Києві науковець за 1500 євро допомагав ухилянтам ставати "польськими студентами".

Руки геть від блокпостів: у столиці розкрадають матеріали з оборонних споруд

Читайте також: