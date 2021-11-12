2 млн гривень збитків під час закупівлі ШВЛ у дитячу кардіологію: підозрюється головна бухгалтерка

2 млн гривень збитків під час закупівлі ШВЛ у дитячу кардіологію: підозрюється головна бухгалтерка

Вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від посади та обрання запобіжного заходу.

У Києві повідомлено про підозру головній бухгалтерці Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я за фактом службової недбалості, що призвела до безпідставного перерахування 2 млн гривень з держбюджету під час закупівлі ШВЛ.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювана, обіймаючи посаду головного бухгалтера, неналежно виконала свої службові обов’язки та, не пересвідчившись у правильності нарахованих сум за поставлені у Центр апарати штучної вентиляції легень та наркозно-дихальні станції, безпідставно перевищила суми таких нарахувань на 2 млн гривень.

Зокрема головна бухгалтерка не врахувала, що апарат штучної вентиляції легень та наркозно-дихальна станція є товарами, необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій, гострої респіраторної хвороби COVID-19, а тому звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваної від посади та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

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