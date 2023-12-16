2,28 млрд грн не є боргом «Київміськбуду», це сума необхідна для добудови об’єктів «Укрбуд» - позиція компанії

Тимчасова контрольна комісія Київради з питань перевірки діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд» рекомендує звернутися до Кабінету Міністрів України з вимогою компенсувати ПрАТ «ХК «Київміськбуд» сумарні заплановані збитки, пов'язані з добудовою проєктів корпорації "Укрбуд" у сумі 2,28 млрд грн. Відповідний звіт ТКК ухвалили депутати Київради під час сесії 14 грудня.

«Сума у 2,28 млрд грн пов'язана виключно з добудовою об'єктів корпорації «Укрбуд». Саме стільки коштів необхідно для добудови житлових комплексів, переданих від «Укрбуду» «Київміськбуду». Ця сума не є боргом ХК «Київміськбуд», - наголосили в прес-службі «Київміськбуду».

Разом з тим у Компанії зазначили, що здійснювати добудову «укрбудівських» комплексів їм доручили через розпорядження того ж Кабміну «Про заходи щодо розв'язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами - учасниками Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» від 17 червня 2020 р. №772-р.

У Компанії зазначають, що комплекси «Укрбуд» початково в більшості своїй мали мінусовий баланс. Загальний дефіцит коштів, необхідних для добудови об'єктів «Укрбуду», було зафіксовано у зведеній таблиці, яку підписали три сторони під час здійснення передачі об’єктів для добудови: «Київміськбуд», попередній забудовник ТОВ «Укрбуд Девеломпент» та ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал», яка є управителем фондів фінансування будівництва всіх ЖК «Укрбуд».

«Загальна кількість введених «Київміськбудом» квадратних метрів у житлових комплексах «Укрбуду» становить близько 400 тис. кв. м. Це понад 4,2 тис. квартир, плюс понад 800 машиномісць і вбудовані комерційні приміщення», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, низка ЗМІ днями написали, що Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу «Київміськбуду», посилаючись на інформацію однієї з депутаток Київради. У самого забудовника таку інформацію назвали викривленою та недостовірною.

Як повідомлялось раніше, тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки діяльності ПрАТ «ХК «Київміськбуд» за результатами розгляду спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності компанії за 2020-2023 роки, надала рекомендації щодо подальших дій:

Наглядовій раді ПрАТ «ХК «Київміськбуд» посилити контроль за фінансово-економічною діяльністю Компанії з обов’язковим прийняттям відповідних кадрових рішень у випадку її порушення. Забезпечення належної діяльності підрозділу внутрішнього фінансового контролю та аудиту Компанії.

Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) прийняти рішення щодо збільшення складу наглядової ради Компанії до 5 осіб.

Київській міській державній адміністрації/Київській міській військовій адміністрації та їх структурним підрозділам: здійснювати закупівлю об’єктів нерухомого майна, зокрема житла та об’єктів соціальної інфраструктури, у ПрАТ «ХК «Київміськбуд» в обсягах, передбачених основними результатами фінансового прогнозування, здійсненого аудиторською компанією Ernst & Young. Розглянути можливість виділення фінансової позики або докапіталізації Компанії.

Київській міській раді звернутись до Кабінету Міністрів України з вимогою щодо компенсації ПрАТ «ХК «Київміськбуд» сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів Укрбуд у сумі 2,28 млрд грн.