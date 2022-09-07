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16-річним дівчатам, які побили однокласницю в Києві, загрожує ув'язнення

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16-річним дівчатам, які побили однокласницю в Києві, загрожує ув'язнення

Фото: Поліція Києва / Facebook

Досудове розслідування триває.

У Києві 16-річним дівчатам, які бризнули в обличчя однокласниці газовим балончиком, а потім побили її, загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомили в Національній поліції.

Дії порушниць кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі слідчі за погодженням з окружною прокуратурою готують матеріали для повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, у поліції розповіли подробиці затримання напівголого чоловіка в Ірпені, який кричав "Росіє, забери мене" посеред вулиці.

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