16 грудня київський ТРЦ «Караван Outlet» святкує свій ювілей – 20 років!

«Караван» найдоросліший із професійних ТРЦ в Києві. Багато хто з киян, ще в дитинстві приїздив в ТРЦ «Караван» на Лугову провести час на найбільшій ковзанці в Києві.

Сьогодні – це сучасний торгово-розважальний центр з роледромом, кінотеатром, дитячим центром Fly Kids та великою кількістю магазинів в категорії Fashion. Після реконцепту, зробленому у 2019 році – «Караван Outlet» став першим професійно-реалізованим торговим центром в форматі аутлет.

Сьогодні тут зустрінеш колекції таких брендів як Tommy Hilfiger, Diesel, Under Armour, Karl Lagerfeld, Andre Tan, Lacoste, Guess, Calvin Klein, Puma, Levi`s, Crocs, Vans, Adidas, Converse, The North Face, Reserved, House, Cropp, Colin’s, Marc Cain, LC Waikiki, Arber та інші – більшість з них представлені в форматі аутлет.

Навіть кінотеатр та дитячий центр Fly Kids продають квитки за фіксованою і найнижчою в столиці ціною.

Головним місцем святкування буде сцена торгового центру. В продовж всього дня гостей розважатимуть веселі ведучі шоу-програми. На сцені - театралізовані шоу, дитячі вистави «Аліса в Дивокраї» та «Грінч», інтерактивні шоу, святковий мега-розіграш призів, виступ гурту «Скай» та величезний ювілейний торт для гостей.

Але багато цікавого буде відбуватись також в усіх куточках ТРЦ: різдвяний ярмарок, міні планетарій, дитячі та дорослі майстер-класи з аніматорами, зона чілу з діджеєм біля фонтану, різні б’юті-зони і обов’язково – солодка вата, кульки, фото-зона та декор. Тож, нудно не буде нікому. ТРЦ «Караван Outlet“ запрошує святкувати ювілей разом. Деталі на сайті kiev.karavan.com.ua