15 температурних рекордів у Києві: 2022 рік став одним із найтепліших за всю історію

Найбільше температурних рекордів було у січні і червні – по чотири.

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського підбили погодні підсумки 2022 року у Києві.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньорічна температура у столиці становила +9,7°С, що на 0,7°С вище кліматичної норми. Він посів сьому сходинку у рейтингу найтепліших з 1881 року.

Про це йдеться на сторінці Обсерваторії у Facebook.

Дев’ять місяців року мали позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а три місяці продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначився лютий, який мав найбільше позитивне відхилення від середньобагаторічних показників – 4,1°С. Серед трьох місяців з від’ємним відхиленням визначився вересень (-2,2°С).

Найхолодніше минулого року було 13 січня – мінус 14,9°С, найспекотніше – 29 червня, коли температура у затінку сягнула +34,4°С.

Загалом у 2022 році у Києві було зафіксовано 15 температурних рекордів, причому найбільше їх було у січні і червні – по чотири.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 560 мм, що відповідає 91 % кліматичної норми. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно – у листопаді випало дві місячні норми, а у травні та червні їх кількість не перевищила 57% від середніх багаторічних показників.

Нагадаємо, у Києві на початку січня містяни помітили метеликів та квітучу сакуру.

Зазначимо, у перший день нового року було зафіксовано черговий температурний рекорд. 1 січня в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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