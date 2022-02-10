128 годин на рік у заторах: Київ став третім у світі за трафіком на дорогах

128 годин на рік у заторах: Київ став третім у світі за трафіком на дорогах

Люди витрачають частину життя у заторах.

Київ опинився на третьому місці в світі за трафіком на дорогах. Столичні водії у заторах витрачають близько 128 годин на рік.

Про це свідчать дані компанії TomTom.

Пересуватися на 56% складніше

Пересуватися Києвом у заторах на 56% складніше, ніж пустими дорогами. Цей показник виріс на 10% у порівнянні із 2020 роком.

Київ випередили тільки Стамбул і Московська область

Перше місце у світовому рейтингу посів Стамбул. У турецькому місті водії витрачають 142 години на рік у заторах.

Київ у рейтингу також випередила Московська область. Там водії витрачають у заторах близько 140 годин на рік.

У заторах стоять також Дніпро, Харків та Одеса

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Проблеми із дорожнім рухом є також у інших українських містах. Одеса посіла шосте місце в світі (117 годин), Харків - 12-те (103 години) і Дніпро - 25-те (92 години).

Десятка лідерів виглядає так:

tomtom.com

Нагадаємо, що Київ увійшов до топ-100 розумних міст світу. У 2021 році столиця України посіла 82 сходинку, обігнавши Токіо, Стамбул та Лісабон.

Затори в Києві: скільки часу витрачають водії та чим дихають мешканці | Новини України

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