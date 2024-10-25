12 тисяч БпЛА, понад 100 автівок, системи РЕБ, - Кличко розповів, як столиця допомагає Силам оборони

Столиця цього року вже виділила на допомогу захисникам 8,6 млрд грн. На ці кошти придбані, зокрема, понад 12 тисяч безпілотників, більше 100 автівок та інше спорядження.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Громада столиці продовжує підтримувати наших захисників. Цього року Київ вже виділив на допомогу військовим 8,6 млрд грн (за минулий рік — 7,5 млрд грн). Від громади Києва в 2024 на фронт вирушили: понад 12 000 БпЛА різних типів — Mavic, Mavic 3T, FPV-дронів. Відправили і понад 100 нових автівок. Передає столиця також системи РЕБ, засоби звʼязку, інше необхідне спорядження», - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що тільки у вересні-жовтні військові отримали від киян більше 2000 БпЛА.

Також столиця залучає і позабюджетну допомогу, наголосив мер.

«Понад 2500 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто "Кобра" спрямували на фронт в якості благодійної допомоги (придбали не за бюджетні кошти). Допомагаємо нашим захисникам разом!» - наголосив Віталій Кличко.