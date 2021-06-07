12-річний хлопчик загинув у свій день народження: у Київській області авто з родиною врізалось у дерево (фото)

У поліції розслідують обставини ДТП.

У Білоцерківському районі Київської області ввечері 6 червня у ДТП загинув 12-річний хлопчик, який саме святкував свій день народження.

Про це повідомили в Нацполіції Київської області.

За даними поліції, ДТП сталась через те, що батько дитини перевищив швидкість та не впорався з керуванням. Через це авто злетіло у кювет та врізалось у дерево. В автомобілі їхало подружжя, їхній 12-річний син та хрещена мама дитини. Хлопчик від отриманих травм загинув на місці аварії. Неповнолітній в день трагедії святкував свій день народження.

Головне управління національної поліції Київської області

Дорослих із численними травмами госпіталізували. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, загиблий на водоспаді школяр зі Львова напередодні трагедії відсвяткував день народження.

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