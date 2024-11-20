1000 днів повномасштабної війни: скільки малюків народилося у Києві

За 1 000 днів повномасштабного вторгнення у Києві народилося 52 214 немовлят та одружилися 65 655 пар.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За інформацією посадовця, від 24 лютого 2022 року в Києві одружилися 65 655 пар. Попри повітряні тривоги й ракетні обстріли в пологових будинках і сховищах народилося 52 214 немовлят: 26 840 хлопчиків і 25 374 дівчинки. Серед новонароджених – 933 двійні та сім трієнь.

"Уже 1000 днів країна-агресор постійно обстрілює територію України з усіх можливих видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ. А українці борються за свою Незалежність, Волю і Свободу! Наші ЗСУ щодня боронять Батьківщину від загарбників. Медики рятують сотні життів після обстрілів – і військових, і цивільних – та допомагають з’явитися на світ новим українцям. Комунальники ліквідовують наслідки ворожих атак і незважаючи ні на що виконують свою буденну роботу. Будівельники відновлюють знищені житлові будинки українців і соціальну інфраструктуру. Освітяни діляться знаннями з дітьми. Кожен має робити все, що від нього залежить! І кожен має докладати максимум зусиль для наближення Перемоги!" – наголосив Микола Поворозник.

Нагадаємо, у Києві з'явилися нові блокпости: перевіряють документи й автівки.

Декілька кліків — й уже одружений! Нові послуги в Дії: що доступно?

Читайте також: