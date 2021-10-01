10 тисяч ялинкових прикрас та гірлянди теплого кольору: у Києві на Софійській площі готуються до новорічних свят

10 тисяч ялинкових прикрас та гірлянди теплого кольору: у Києві на Софійській площі готуються до новорічних свят

Компанія-організатор обіцяє, що цьогорічні святкування будуть ще масштабнішими і яскравішими.

У Києві на Софійській площі розпочали підготовку до новорічних свят. Адміністрація Києва та організатори головної ялинки України вже затвердили концепцію новорічно-різдвяного проєкту.

Про це у п'ятницю, 1 жовтня, повідомляє пресслужба компанії Folk Ukraine.

"Разом з адміністрацією міста була затверджена концепція святкування і ми прикладемо максимум зусиль, аби цьогорічні святкування були масштабнішими, яскравішими та цікавішими", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч планується ще більше фотозон, розваг та святкової атмосфери.

Також у компанії розкрили і певні секрети. Так цьогоріч новорічна красуня-ялинка буде вбрана в 10 000 ялинкових прикрас і засяє гірляндами теплого кольору.

Нагадаємо:

Новий рік і Різдво у Києві у 2020 році через пандемію коронавірусу святкували в карантинних умовах. Не було фудкортів, концертів й інших масових гулянь. До свят у Києві встановили три ялинки : головну ялинку країни на Софійській площі, головну ялинку міста біля Арки дружби народів, центральну ялинку Подолу на Контрактовій площі.

у 2020 році через пандемію коронавірусу святкували в карантинних умовах. Не було фудкортів, концертів й інших масових гулянь. До свят у Києві встановили : головну ялинку країни головну ялинку міста центральну ялинку Подолу Водночас через пандемію коронавірусу у 2020 році засвічення головної ялинки країни відбулося без традиційного параду.

Тематикою 2020-го Нового року обрали Казковий ліс. Новий новорічний маршрут, який створили замість традиційної зони на Софійській площі, протягнувся від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі.

який створили замість традиційної зони на Софійській площі, протягнувся від Арки дружби народів, через пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алею художників, Андріївський узвіз та до Контрактової площі. На кожній із локацій були зони для розваг (ковзанка, 20-метрове оглядове колесо та льодова гірка), а на маршруті розмістили світлові та арт-інсталяції новорічної і різдвяної тематики, можна було придбати сувеніри та випити гарячого чаю чи кави.

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