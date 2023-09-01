1 вересня в Києві: невідомі замінували усі середні школи - що відбувається на місцях

В Києві невідомі “замінували” усі середні школи. На місцях працюють екстрені служби, які перевіряють освітні заклади.

Про це повідомили в КМВА.

Як стало відомо, в столиці правоохоронці отримали інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл.

“Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації”, - підкреслили у КМВА.

Нагадаємо, що у Києві запровадять нові перепустки для пересування у комендантську годину.

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