1,5 млн доларів збитків державі: ексдиректору "Укрхімтрансаміак" повідомили про підозру

Чоловік намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду, діючого на той час, тарифу за надання послуг.
Колишньому директору державного підприємства "Укрхімтрансаміак" у Києві повідомили про підозру у службовій недбалості, у результаті якої Україні нанесено збитків у 1,5 млн доларів.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, підозрюваний у 2016-2017 році здійснив односторонню відмову від виконання зобов’язань за контрактом, надавши розпорядження призупинити процес транспортування аміаку через аміакопровід. Таким чином посадовець намагався вплинути на російське підприємство-виробника для перегляду, діючого на той час, тарифу за надання послуг.
Однак, замість підвищення тарифів на транспортування аміаку, ексдиректор досяг іншого результату - винесення Міжнародним комерційним арбітражним судом рішення про стягнення 1,5 млн доларів США збитків з ДП "Укрхімтрансаміак" на користь російського підприємства, яке було реально виконано.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Броварах на Київщині викрили та затримали шахрая, який брав задаток за оренду квартир та зникав. Шахрай розміщував оголошення на одній із популярних торговельних платформ.
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